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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев надеется на мирный исход конфликта с властью

По словам Андрея Дмитриева, если позвать людей выйти на улицы, "это кончится плохо"

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что есть надежда на мирное разрешение противостояния с властями. Он выступил перед демонстрантами возле здания "Белтелерадиокомпании", передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Нам все удастся решить мирно, уже получается, - сказал он. - Если я позову вас завтра выйти на улицы, это кончится плохо".

"Никакого прямого противостояния, только мирно и спокойно. У меня есть робкие сигналы, что с той стороны начинают понимать, что если продолжать так же, то может полыхнуть так, что мало не покажется", - добавил он.

Демонстранты прибыли к зданию Белорусской телерадиокомпании несколько часов назад в связи с тем, что сюда на встречу с коллективом приезжали глава верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Первоначально здесь собрались несколько тысяч человек, сейчас осталось несколько сотен, люди расходятся.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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