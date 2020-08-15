В ЛНР заявили, что ополченец погиб при обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Ополченец Луганской народной республики (ЛНР) погиб при обстреле киевскими силовиками позиций Народной милиции ЛНР в районе Логвиново. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня, 15 августа, в 19:30 Вооруженные силы Украины вероломно открыли прицельный снайперский огонь на направлении населенный пункт Луганское - населенный пункт Логвиново по позициям Народной милиции Луганской народной республики, в результате чего один военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ "должной реакции на военные преступления киевских властей и грубые нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер контроля за режимом прекращения огня. Украине, ДНР и ЛНР запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Также под запретом любые наступательные действия, в том числе стягивание техники к фронту, минирование и дополнительное инженерное оборудование позиций.

Дополнительные меры были согласованы контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе 22 июля.