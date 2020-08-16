Париж против освобождения в Афганистане осужденных за преступления против французов лиц

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Париж выступает против освобождения в Афганистане сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые были осуждены за преступления, совершенные против французов. Об этом говорится в распространенном в субботу коммюнике МИД Франции.

"Франция приняла к сведению подписание 10 августа президентом Афганистана указа об освобождении 400 заключенных талибов", - отметили в ведомстве. Там напомнили, что "это решение было принято в контексте мирного процесса". При этом в министерстве подчеркнули важность того, чтобы "процесс выхода из кризиса отвечал чаяниям жертв", чтобы преступники в полной мере отвечали за содеянное.

"В связи с этим Франция особенно обеспокоена присутствием среди лиц, которые могут быть освобождены, нескольких террористов, осужденных за убийства французских граждан в Афганистане, - подчеркнули в ведомстве. - Она решительно выступает против освобождения лиц, осужденных за преступления против французских граждан, в частности солдат и сотрудников гуманитарных организаций, которые самоотверженно трудились вместе с нашими афганскими партнерами в целях обеспечения безопасности и помощи нуждающемуся населению".

В понедельник президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении последней группы пленных сторонников "Талибана" из списка, переданного радикалами на переговорах с представителями США в феврале. За день до этого чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана приняло решение об освобождении из местных тюрем указанной группы талибов. До сих пор афганские власти отказывались выпускать из тюрем эту группу экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только являются сторонниками "Талибана", но и совершили тяжкие уголовные преступления.