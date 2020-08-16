США назвали нападение на переговорщицу в Афганистане попыткой сорвать мирный процесс

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Нападение в Кабуле на правозащитницу и члена переговорной группы правительства Афганистана Фавзию Куфи является попыткой сорвать мирный процесс в стране. Об этом заявил в субботу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Мы осуждаем покушение на жизнь Фавзии Куфи, которое имело место в пятницу, это трусливый и преступный акт, совершенный теми, кто стремится отложить и подорвать мирный процесс в Афганистане", - написал он на своей странице в Twitter. "Мы рады, что она серьезно не пострадала", - добавил Халилзад.

Ранее агентство Reuters сообщило, что правоохранительные органы расценивают нападение на Фавзию Куфи как покушение на убийство.

Афганская телерадиовещательная компания RTA со ссылкой на источники сообщала, что переговоры о восстановлении мира в Афганистане между правительством страны и представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) начнутся 16 августа. В пятницу власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем последней группы из 400 талибов.

29 февраля в катарской столице было подписано мирное соглашение между США и движением "Талибан". Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения и до тысячи человек, удерживаемых талибами.