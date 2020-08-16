Президент Литвы призывает ООН и ОБСЕ отреагировать на ситуацию в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 16 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Организация Объединенных Наций (ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны дать оценку происходящему в Белоруссии. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

По его словам, в Белоруссии нарушаются права человека, при этом "свидетельства протестующих шокируют". "Я обращусь в Совет ООН по правам человека и ОБСЕ с просьбой реагировать на ситуацию", - написал глава республики в своем посте.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.