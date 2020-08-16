Глава МВД Белоруссии заявил, что молодежь получает деньги за участие в акциях протеста

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил на митинге, который проходит в воскресенье на площади Независимости в Минске, что акции протеста в стране финансируются из-за рубежа, и молодежь получает деньги за участие в них.

По словам главы МВД, девушки, участвующие в акциях, получают за это по 60 белорусских рублей (около 1,8 тыс. российских), юноши - по 30 белорусских рублей (около 900 российских). "Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием", - приводит его слова агентство БелТА.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.