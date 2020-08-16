WSJ: новые санкции США против Сирии могут коснуться европейских компаний

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Вашингтон намерен ввести санкции против ряда компаний, которые взаимодействуют с сирийскими властями, рестрикции могут коснуться фирм в европейских странах, а также лиц в Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье на сайте американской газеты The Wall Street Journal.

По словам ее источников, США проводят расследование в отношении "международных компаний, связанных с режимом". Вашингтон рассчитывает оборвать финансовые связи между сирийскими властями и другими государствами. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется. По сведениям издания, в их число могут войти "и другие работающие в сфере недвижимости фирмы в Европе, связанные с семьей [президента Сирии Башара] Асада". Кроме того, рестрикции могут коснуться "сторонников и деловых партнеров сирийского режима в Ливане и ОАЭ".

Ранее в этом месяце газета The New York Times сообщила, что Вашингтон намерен ужесточать санкции против Сирии с целью смены власти в стране, хотя многие эксперты сомневаются в эффективности такого подхода. Издание привело слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэла Рейберна. Он отметил, что санкциям "не будет конца" до тех пор, пока "сирийский режим и его союзники не согласятся" на смену власти в стране.

Как констатировала тогда газета, многие эксперты выражают сомнения в том, что санкции позволят США достичь желаемых целей в Сирии без активных усилий в дипломатической сфере. "Одни лишь санкции не могут решить проблему", - отметил бывший директор Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит. "Сложно понять, что еще делает правительство США в Сирии, кроме внесения группы функционеров сирийского режима в список, который их не волнует", - подчеркнул он.