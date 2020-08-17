Помпео обсудил с новым президентом Доминиканской Республики ситуацию в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье обсудил с новым президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Встреча состоялась в столице страны, городе Санто-Доминго, куда Помпео прибыл по случаю инаугурации Абинадера. "Госсекретарь Помпео и президент Абинадер обсудили возможности для укрепления связей между США и Доминиканской Республикой и сотрудничества в области региональной безопасности и экономического роста. Они также обсудили усилия, направленные на достижение общей цели - мирного перехода к демократии в Венесуэле", - сказано в сообщении.