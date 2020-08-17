Глава Гонконга отказалась от почетного титула в британском колледже

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 августа. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам решила отказаться от почетного титула колледжа Вулфсона Кембриджского университета, администрация которого начала выражать озабоченность развитием ситуации в этом специальном административном районе Китая. Об этом сообщила в понедельник газета Standard.

"Я добровольно отказалась от почетного звания после того, как узнала, что президент колледжа находится под давлением со стороны некоторых британских политиков и групп, которые хотели аннулировать мой титул", - приводит издание слова гонконгского лидера.

Позиция колледжа

Администрация престижного колледжа заявила о своей озабоченности ситуацией с соблюдением прав человека и обеспечением свобод в этом автономном районе после принятия в Китае нового закона о защите национальной безопасности в Гонконге. Руководящий совет учебного заведения подтвердил, что собирался в начале сентября вынести на обсуждение вопрос вокруг титула Кэрри Лам, но теперь необходимость в этом отпала.

Отвергая критику по поводу нового закона, руководитель Гонконга заметила, что в Великобритании существует собственный правовой акт в области нацбезопасности с экстерриториальным действием.

Кэрри Лам обучалась в Кембридже в 1982 году по программе, финансируемой правительством Гонконга с целью повышения квалификации госслужащих. Там она познакомилась со своим будущим мужем - гонконгским ученым-математиком, оба их сына впоследствии тоже окончили это же заведение.

Колледж Вулфсона присвоил почетный титул Лам в 2017 году, когда она заняла высший должностной пост в Гонконге.

Закон о нацбезопасности

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение.

Согласно закону, центральные власти КНР создали в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция администрации Гонконга. Ряд стран Запада раскритиковали Пекин, утверждая, что принятие такого акта нарушает принцип "одна страна - две системы" и автономию Гонконга.

Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.