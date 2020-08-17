Около 2 тыс. работников предприятий пришли к Минскому заводу колесных тягачей

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Колонна из работников предприятий белорусской столицы подошла к проходной Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где ранее выступал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Люди пришли поддержать сотрудников завода, передает корреспондент ТАСС.

Колонна, в которой, по оценкам корреспондента ТАСС, было около 2 тыс. человек, подошла к проходной МЗКТ. Рабочие скандируют: "Забастовка! Отпускай! Присоединяйся!".

Несмотря на большое количество собравшихся людей, из администрации завода к ним никто не выходит. Сотрудников силовых ведомств на предприятии не видно. В данном районе наблюдаются перебои с мобильной связью.

Позднее рабочие выдвинулись в сторону Минского автомобильного завода. Как сообщает корреспондент ТАСС, колонна состоит в основном из сотрудников тракторного и электротехнического заводов. По словам участников шествия, в забастовке принимает участие около трети сотрудников предприятий, а руководство не препятствует работникам.

Ранее на МЗКТ выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

МЗКТ - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. На предприятии, в частности, производят колесные шасси для подвижного ракетного комплекса "Тополь-М". На заводе работают порядка 5 тысяч человек.