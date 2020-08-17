Меркель призвала к национальному диалогу власти и оппозицию Белоруссии

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель призывает власти, оппозицию и гражданское общество Белоруссии к национальному диалогу. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Для правительства ФРГ, канцлера лично важнейшим в этой ситуации представляется следующее: власти должны отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов; политические заключенные должны быть немедленно и без предварительных условий выпущены; и третье, необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом, чтобы преодолеть этот кризис", - сказал он. По мнению Зайберта, важная роль отводится ОБСЕ, которая должна взять на себя проверку результатов голосования.

Он отметил, что Германия не исключает расширения санкций против ответственных за насилие в Белоруссии.