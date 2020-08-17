{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Меркель призвала к национальному диалогу власти и оппозицию Белоруссии

По словам официального представителя правительства, Германия не исключает расширения санкций против ответственных за насилие в Белоруссии

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель призывает власти, оппозицию и гражданское общество Белоруссии к национальному диалогу. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Для правительства ФРГ, канцлера лично важнейшим в этой ситуации представляется следующее: власти должны отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов; политические заключенные должны быть немедленно и без предварительных условий выпущены; и третье, необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом, чтобы преодолеть этот кризис", - сказал он. По мнению Зайберта, важная роль отводится ОБСЕ, которая должна взять на себя проверку результатов голосования.

Он отметил, что Германия не исключает расширения санкций против ответственных за насилие в Белоруссии.

Теги
БелоруссияГерманияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Следственный комитет Белоруссии проведет проверки по жалобам на действия силовиков
Читать полностью