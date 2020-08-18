Минстройархитектуры Белоруссии призвало протестующих не мешать строительным работам

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Министерство архитектуры и строительства Белоруссии призвало всех, "кто считает необходимым выразить свою точку зрения в виде митинга или забастовки", не мешать работе стройкомплекса и не делать стройплощадки местом для выражения личных политических убеждений. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА .

"Рабочие цеха и стройплощадки - не место для выражения своих личных политических убеждений и мнений. Поэтому мы просим, чтобы те, кто не нацелен на работу, не мешали своим коллегам. Силой на рабочих местах никто никого удерживать не будет", - приводит агентство текст заявления ведомства.

В министерстве напомнили, что стройплощадки являются местами повышенной опасности, и потому проводить там протестные акции недопустимо. "Кроме того, процесс строительства сопряжен со множеством рисков, пренебрегать которыми нельзя. Остановить стройку или некачественно выполнить строительные работы - это значит нанести удар по обычным гражданам страны, которые не смогут получить ключи от долгожданных квартир", - добавили в Минстройархитектуры.