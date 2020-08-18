Колесникова заявила, что вопрос объявления Тихановской нацлидером пока не обсуждался

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Вопрос о возможном объявлении кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на площади Независимости в Минске во вторник национальным лидером пока с ней не обсуждался, общение ведется по поводу создания координационного совета для обеспечения передачи власти в стране. Об этом заявила ее соратница Мария Колесникова, выступая у здания Национального академического театра имени Янки Купалы.

"Мы не обсуждали вопрос о провозглашении ее национальным лидером сегодня на площади [Независимости]", - отметила она, уточнив, что пока общается "с Тихановской по поводу создания координационного совета".

Накануне Тихановская выступила с обращением, в котором заявила о готовности стать национальным лидером. Кроме того, она инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Белоруссии. Утром во вторник в различных белорусских телеграм-каналах прозвучали призывы собраться вечером на площади Независимости в Минске и публично признать Тихановскую президентом.

Колесникова также пояснила, что пришла к театру, чтобы поддержать уволенного накануне директора Павла Латушко. "Купаловский" (Национальный академический театр имени Янки Купалы - прим. ТАСС) - это визитная карточка Минска. То, что сейчас происходит, - несправедливо. Павел Латушко очень многое сделал за последние годы для популяризации белорусского языка, и я горжусь знакомством с ним", - отметила она.

В понедельник директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко был уволен. Причину увольнения Минкультуры не указало. Однако известно, что Латушко ранее публично поддержал проходящие в стране протесты.