Демонстранты у здания МИД Белоруссии требуют представить четкую оценку ситуации в стране

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Несколько десятков человек собрались у здания Министерства иностранных дел Белоруссии, требуя от руководства внешнеполитического ведомства страны озвучить четкую оценку происходящих событий.

Сейчас около здания находятся примерно 40 человек, сообщает корреспондент ТАСС с места события. По заявлению одного из участников акции протеста, люди хотят, "чтобы руководство МИД дало четкую оценку произошедшему после выборов". Кроме прочего, собравшиеся, обращаясь к главе министерства Владимиру Макею, кричат: "Макей, не робей!".

Накануне появились сообщения о том, что некоторые сотрудники МИД присоединились к проходящим в стране забастовкам, но подтверждения эта информация пока не получила. Сотрудников ведомства среди собравшихся нет. Некоторые выходят из здания, но идут на обед.

Через дорогу от здания МИД на акцию протеста против насилия вышли несколько десятков сотрудников Национального художественного музея.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются несколько дней, по информации МВД, были задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.