Суд не нашел доказательств причастности Сирии и лидеров "Хезболлах" к убийству Харири

ГААГА, 18 августа. /ТАСС/. Спецтрибунал по Ливану не нашел доказательств причастности руководства шиитской организации "Хезболлах" и сирийского правительства к убийству бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири. Об этом заявила во вторник судья Джанет Носворси, зачитывая приговор.

"По мнению суда, Сирия и "Хезболлах" могли иметь мотивы для убийства Харири и его политических союзников, - отметила она, зачитывая краткое изложение решения, содержащего 2,6 тыс. страниц. - Однако суд не располагает доказательствами того, что руководство "Хезболлах" было каким бы то ни было образом причастно к убийству Харири. Нет доказательств и того, что в инцидент было вовлечено сирийское правительство".

Как ожидается, в ходе оглашения решения инстанция заявит о виновности или невинности четырех человек, проходящих основными подозреваемыми по делу.

СТЛ был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН для привлечения к судебной ответственности лиц, причастных к теракту в Бейруте 14 февраля 2005 года, в результате которого погибли 22 человека, в том числе Харири, и еще 226 получили ранения. Подозреваемыми по основному делу проходят четыре человека, связанные с шиитской партией "Хезболлах": Селим Джамиль Айяш, Хасан Хабаб Мерхи, Хусейн Хасан Онейсси и Асад Хасан Сабра. Никто из них не был задержан и не сдался суду добровольно, поэтому судебный процесс над ними проходит заочно. Интересы ливанцев представляют назначенные самим трибуналом адвокаты.

Ливанская общественность разделилась во мнении относительно последствий деятельности трибунала. Ряд экспертов высказывают опасения, что заочный приговор в адрес членов "Хезболлах" повлечет за собой дестабилизацию обстановки. Экс-премьер Ливана и лидер суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири, который стал политическим наследником своего отца, убежден, что трибунал вынесет справедливый приговор и правда восторжествует. В настоящий момент он находится в Гааге и планирует сделать заявление после вынесения решения.