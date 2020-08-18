Минск сообщил иностранным дипломатам о реакции на наращивание контингентов у своих границ

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии проинформировало иностранных военных атташе о мерах реагирования на наращивание сопредельными государствами воинских контингентов. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам состоявшейся во вторник встречи с военными дипломатами Великобритании, Германии, Литвы, Польши и Украины.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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"Зарубежным партнерам доведена информация о текущей внутренней и внешнеполитической обстановке, представлен анализ нарастания численности иностранных воинских контингентов и личного состава вооруженных сил сопредельных государств", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, зарубежным дипломатам разъяснены меры реагирования Вооруженных сил Белоруссии на угрозы безопасности и проводимые мероприятия боевой подготовки.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.