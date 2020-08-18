Министр образования Белоруссии призвал не втягивать детей в политические игры взрослых

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко обратился к учителям с призывом спокойно начать учебный год, чтобы дать возможность детям учиться, а также попросил не втягивать учеников в протестное движение.

"Прежде чем призывать учителей к забастовке, надо думать, с кем будут находиться ваши дети в период учебного года и чем они будут заняты. Потому как незанятость детей приводит порой к плачевным последствиям", - сказал он во вторник. Во время поездки в Кореличский район Гродненской области он проверил готовность учреждений образования к новому учебному году, сообщила БелТА. Министр также прокомментировал призывы к забастовкам, которые звучат в интернете.

Карпенко также предупредил о негативных последствиях вовлечения детей в протестное движение. "Не надо втягивать детей в какие-то политические игры взрослых. Это чревато и для самих взрослых. Все эти попытки психологического давления на учителей и разные оскорбления в их адрес могут отразиться и на родителях, которые сегодня к этому активно привлекли своих же детей", - сказал глава минобразования.

Он подчеркнул, что школа должна обучать и воспитывать детей, а "педагогам нужно сосредоточиться не на акциях и уличных шествиях, а на подготовке к новому учебному году".