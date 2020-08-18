Глава правительства Мали призвал мятежников успокоиться и начать диалог

ПРЕТОРИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Мали Бубу Сиссе призвал поднявших мятеж военнослужащих успокоиться и приступить к диалогу. "Правительство с большим вниманием следит за событиями, которые происходят с сегодняшнего утра в нашей стране, особенно в двух военных лагерях Бамако, - говорится в распространенном во вторник заявлении главы малийского правительства. - Поведение ряда лиц отражает определенное разочарование, которое может иметь законные причины. Правительство Мали призывает участников нынешних событий успокоиться".

"Правительство призывает к разуму и патриотизму и требует, чтобы оружие не использовалось. Нет проблемы, решение которой нельзя найти в диалоге. Правительство призывает к спокойствию и на текущий момент готово вступить в братский диалог, чтобы развеять любые недоразумения", - подчеркнул Бубу Сиссе.