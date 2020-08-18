Биллингсли сравнил присоединение КНР к ядерным переговорам с радостью от рождения панды

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал возможное присоединение к переговорам по разоружению Китая еще одним позитивным событием в отношениях между двумя странами после ожидаемого рождения малыша-панды в Национальном зоопарке американской столицы.

"Я на самом деле очень рад, что в Национальном зоопарке в Вашингтоне большая панда, судя по всему, беременна и, надеюсь, в ближайшие дни родит малыша-панду. Если это будет так, то это может стать одним светлым пятном в отношениях Китая и США. Было бы прекрасно, если бы еще одним светлым пятном стали переговоры по контролю над ядерными вооружениями с Коммунистической партией Китая", - сказал он во вторник в ходе телефонного брифинга для журналистов, посвященного его переговорам с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружениями завершился во вторник в Вене. Межведомственные переговоры РФ и США проходили с 17 августа во дворце Нидерэстеррайх. Делегации России и США второй раз в 2020 году провели встречу в австрийской столице под руководством Рябкова и Биллингсли, первый раунд их консультаций прошел 22 июня в Вене. По итогам июньских переговоров была достигнута договоренность о создании нескольких совместных рабочих групп по стратегической стабильности.

8 июля директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун отметил, что Китай готов присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР. При этом, по словам китайского дипломата, Пекин понимает, что в действительности "это не может произойти". Он также заверил, что если Россия и США продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и на его основе "продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Китай примет участие [в переговорах]".

Ранее Национальный зоопарк столицы США сообщал о том, что большая панда по кличке Мэй Сянь может в ближайшие дни родить детеныша. Ветеринары начали наблюдать за ее состоянием сразу после того, как провели ей искусственное оплодотворение в марте. До этого Мэй Сянь родила трех детенышей, имена которых - Тай Шан, Бао Бао и Бэй Бэй. Всех их в возрасте четырех лет отправили обратно в Китай.

Большая панда - это не только редкое животное, занесенное в Красную книгу, но и неофициальный символ Китая. Правительство КНР реализует специальную программу по сохранению этих вымирающих животных. В неволе эти крайне требовательные к условиям содержания животные практически не размножаются.