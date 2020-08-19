Заседание контактной группы по Донбассу впервые пройдет с участием Леонида Кравчука

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе впервые пройдет с участием нового главы украинской делегации экс-президента страны Леонида Кравчука, сменившего на этом посту Леонида Кучму. Его первым заместителем назначен также новый человек на переговорах - премьер Украины в 1991 - 1992 годах Витольд Фокин.

При этом бывший первый заместитель полпреда вице-премьер Украины Алексей Резников остается заместителем главы делегации. Сохраняют свои позиции в контактной группе и все остальные представители Киева. "То есть у нас достаточно мощная группа", - сказал президент Владимир Зеленский о новом составе украинской делегации и добавил, что в связи с ее усилением ожидает увеличения количества переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Назначение нового полпреда Киева породило новые надежды на активизацию мирных переговоров и в то же время вызвало массу вопросов к Кравчуку. Он уже дал понять, что считает минские соглашения крайне невыгодными для Украины, и обозначил круг тем, по которым компромиссы для Киева невозможны. В то же время новый представитель Киева заявил о необходимости действовать и вышел с целым рядом инициатив

Кравчук об особом статусе

Так, Кравчук сообщил о готовности по целому ряду вопросов идти на компромиссы. "Не ставить перед собой невыполнимых задач, решать вопросы пошагово, начать с прекращения огня, потом можно говорить о способах местного самоуправления, о выборах, и тогда шаг за шагом идти дальше", - сказал он.

Одной из тем, по которым возможен компромисс, он считает вопрос о самоуправлении Донбасса. Кравчук признает, что система местного самоуправления в Донбассе должна отличаться от общеукраинской из-за особенностей региона. "У этих территорий не может быть такого управления, как, скажем, у Херсонской или Ивано-Франковской областей. Там дело очень сложное и с точки зрения населения, и граждан, и с точки зрения войны", - сказал он в одном из первых интервью изданию "Вести".

Вместе с тем он предлагает, по сути, отказаться от использованного в минских соглашениях термина "особый статус", заменив его "особой организацией администраций и управления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". "Я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус", - рассказал Кравчук в интервью "Общественному". По его мнению, это мог бы быть один из шагов для того, чтобы "люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально".

В то же время предоставление региону особого статуса превратят регион, по его словам, в "какое-то отдельное государство, с какими-то особыми политическими полномочиями". Не поддерживает Кравчук и утвержденное минскими документами закрепление особого статуса в конституции страны, считая, что в этом документе должны быть отражены только стратегические задачи, а не "временные вопросы".

Еще менее понятна позиция Кравчука в отношении "формулы Штайнмайера". Киев, по его словам, от нее не отказывался и отказываться не собирается. "Другой вопрос, как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм введения "формулы" в реальную жизнь", - уточнял он.

Высказываясь о прямых переговорах украинских властей с представителями республик, новый глава делегации предложил искать соответствующие форматы. По его мнению, президент Украины не должен вести такой диалог, вместо него этим может заняться Витольд Фокин. Для реализации новых форматов переговоров Кравчук считает необходимым написать сначала дорожную карту дальнейших действий и согласовать ее с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, после чего "ставить вопрос на более высоком уровне для окончательного решения".

Инициативы полпреда

В числе инициатив Кравчука - предложение ввести на неподконтрольных территориях Донбасса свободную экономическую зону. Кравчук напомнил, что в 1993 году, будучи президентом Украины, подписывал указ об установлении свободной экономической зоны в этих регионах. Решение реализовано не было, но "это не означает, что невозможно вернуться к этому вопросу и обсудить его", считает он. По его словам, свободная экономическая зона может дать "больше возможностей и правовых свобод для региона, право управлять большими экономическими и социальным направлениями".

Новый полпред также заявил, что не против того, чтобы за стол минских переговоров сели реальные жители нынешнего Донбасса, а не те покинувшие регион в 2014 году сторонники "майдана", которых Киев ранее пытался ввести в контактную группу. "Для того, чтобы установить мир, надо знать <...> желание людей, которые там живут", - сказал Кравчук "Радио Свобода". "Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях - я готов их слушать", - отметил он. Налаживать коммуникации с жителями неподконтрольного Донбасса он предложил своему бывшему соратнику Витольду Фокину.

В одном из телеэфиров Кравчук заверил, что "Украина будет делать все, что возможно, идти на любые переговоры, компромиссы, делать разные предложения" для урегулирования ситуации. В то же время в первые же дни после назначения он назвал свои "красные линии" - "это суверенитет, территориальная целостность, независимость страны".

Кравчук не исключает выхода Киева из минских переговоров или присоединения к процессу урегулирования новых участников. "Мы будем искать при любых условиях любые форматы международные, международно-правовые. Будем просить, чтобы к нам присоединились Соединенные Штаты Америки, другие страны, входящие в "Большую семерку", кроме Германии и Франции. И, таким образом, будем постоянно предлагать, требовать", - сказал он изданию "Обозреватель".

Реакция Донбасса

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) уже заявили о категорическом неприятии предложений нового киевского полпреда, касающихся пересмотра политических пунктов минских соглашений. Как подчеркнул глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, "конституционная реформа с закреплением в ней особого статуса Донбасса - это основа политического урегулирования конфликта, ключевой тезис Комплекса мер". "Кроме того, постоянный характер особого статуса дополнительно подкреплен подписанным в октябре прошлого года текстом "формулы Штайнмайера", - напомнил он.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин вообще сомневается, что новое назначение может изменить ход переговоров. "Я лично не верю, что ситуация может измениться в лучшую сторону с приходом того или иного [полпреда Киева]. Это политика государства и внешних сил, которые очень серьезно влияют на то, что делается на Украине", - считает он.

Нарушение перемирия

Одной из главных тем встречи вновь, по всей видимости, станет проблема безопасности. На прошлом заседании контактной группы 22 июля стороны согласовали и подписали Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня, которые вступили в силу с 27 июля. Однако, как сообщили в ЛНР, эти договоренности уже не раз были "грубо нарушены украинской стороной".

Как информации главы МИД ЛНР Владислава Дейнего, 31 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ударный беспилотный летательный аппарат, что запрещено подписанным документом, и в результате были ранены трое военнослужащих республики. А 15 августа ВСУ открыли снайперский огонь по позициям ЛНР в районе населенного пункта Логвиново, в результате чего один военнослужащий погиб.

Информация об этих нарушениях была доведена как до Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), так и до офиса СММ ОБСЕ в Луганске. Однако пока, по данным ЛНР, адекватной реакции от представительства ВСУ в СЦКК не последовало.

В ЛНР заявили, что рассчитывают, что факт гибели военнослужащего в результате нарушения украинской стороной запрета на снайперский огонь будет отражен в отчете СММ ОБСЕ. "Кроме того, полагаем необходимым обратиться к международным гарантам минских переговоров с целью потребовать от Украины полного соблюдения подписанных 22 июля 2020 года Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня, а также проведения разбирательства по упомянутым фактам нарушений и применения дисциплинарных мер, предусмотренных подписанными обязательствами, для предотвращения нарушений в дальнейшем", - подчеркнул глава МИД ЛНР.

Минск как переговорная площадка

В преддверии заседания контактной группы встал вопрос о Минске как переговорной площадке. В условиях разразившегося в Белоруссии политического кризиса Кравчук на прошлой неделе не исключил, что, если в нынешней ситуации в белорусской столице не будет условий для работы Контактной группы, придется искать другое место для ведения переговоров. "Можно взять нейтральное государство", например Швецию, сказал он "Украинскому радио".

После этого вопрос о смене переговорной площади подняла бывший представитель Киева в Контактной группе, депутат фракции Верховной рады "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Однако уже в понедельник на этой неделе Кравчук заявил, что не видит необходимости отказываться от Минска как места работы контактной группы, подчеркнув, что не допускает мысли о существовании каких-либо угроз для участников переговоров "под влиянием тех процессов, которые сейчас происходят" в Белоруссии. Тем более что пока все переговоры в рамках Контактной группы проходят в режиме видеоконференции.