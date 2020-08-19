США приветствуют решение Спецтрибунала по Ливану

ТАСС, 19 августа. Вашингтон приветствует решение Спецтрибунала по Ливану (СТЛ), признавшего Селима Айяша, связанного с шиитской организацией "Хезболлах", виновным по всем пунктам обвинения в деле об убийстве бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Госдепартамента США.

"Решение Спецтрибунала подчеркивает важность правосудия и пресекает безнаказанность, что крайне необходимо для обеспечения безопасности, стабильности и суверенитета Ливана", - отмечается в заявлении. В Госдепе также считают, что шиитская организация "Хезболлах" эксплуатирует финансовую систему Ливана, а ее действия подвергают опасности жизни ливанцев.

Во вторник в Гааге состоялось заседание СТЛ, на котором был оглашен вердикт по делу об убийстве Рафика Харири. Трибунал был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН для привлечения к судебной ответственности лиц, причастных к теракту в Бейруте 14 февраля 2005 года, жертвой которого стал Харири. Взрыв на бейрутской набережной унес жизни сопровождавших Харири телохранителей и помощников - всего погибли 22 человека.

В причастности к убийству обвиняли четырех ливанцев - Селима Айяши, Хусейна Унейси, Хасана Мерхи и Асаада Сабра. Следствием было установлено, что все они были связаны с шиитской партией "Хезболлах". Международные судьи признали виновным Айяши, а остальных оправдали.

Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла отказался выдать подозреваемых международному правосудию. Он отверг все обвинения и предупредил, что "политически мотивированный судебный процесс в Гааге может спровоцировать новую междоусобицу в Ливане".