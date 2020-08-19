Акция против насилия прошла у места проведения съезда демократов в Милуоки

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Активисты движения "Марш за наши жизни - Висконсин" развернули транспаранты с призывами положить конец насилию с применением огнестрельного оружия вблизи от места проведения Национального съезда Демократической партии США в Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщил во вторник местный телеканал WDJT.

Два десятка активистов вывесили в центре города семь транспарантов с надписью "Защитить наиболее уязвимых людей!"

Ранее активисты движения заявили о намерении доставить к месту проведения съезда - "Висконсин-центру" - плакаты с именами погибших в результате жестокости полицейских. Марш намечен на 20 августа, когда Джозеф Байден объявит на съезде о согласии баллотироваться на пост президента США от Демократической партии.

Национальный съезд демократов в Милуоки (штат Висконсин) проходит в виртуальном режиме: в "Висконсин-центре" в дни съезда находятся лишь около 300 человек, в то время как первоначально - до начала пандемии - планировалось присутствие около 17 тыс. Вечером во вторник на съезде состоится голосование по выдвижению Джозефа Байдена кандидатом в президенты от Демократической партии. Поскольку 77-летний Байден после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - остался единственным претендентом, то исход голосования предрешен.

По подсчетам газеты The New York Times, Байден по итогам первичных выборов и собраний партийных активистов заручился поддержкой 2 671 делегата съезда, в то время как для победы в первом туре необходим 1 991 голос.