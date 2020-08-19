СМИ: бомбардировщики США облетели прибрежные воды Корейского полуострова

СЕУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Шесть самолетов ВВС США, включая четыре стратегических бомбардировщика B-1B и два B-2, совершили 17 августа одновременный облет южной части Корейского полуострова. Об этом сообщило в среду командование Тихоокеанских военно-воздушных сил США, передает агентство Yonhap.

Полет такого количества бомбардировщиков в преддверии совместных южнокорейско-американских командно-штабных учений является неординарным событием. По данным Yonhap, два B-1B вылетели с авиабазы ВВС США Дайс в штате Техас, еще два - с авиабазы Андерсен на Гуаме, а два бомбардировщика B-2 - с авиабазы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Как отметили в командовании ВВС США, цель данной миссии заключается в демонстрации возможностей выполнять боевые задачи в любое время и в любом месте планеты.

Южнокорейские эксперты расценивают нынешнюю операцию Вашингтона как предупреждение Пекину и Пхеньяну.