Bloomberg: США рассматривают возможность расширения санкций по Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения санкционного списка по Венесуэле. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По данным его источников, ограничительные меры могут затронуть возможности Каракаса по торговле нефтью с компаниями из Азии и Европы. Источники Bloomberg утверждают, что соответствующие планы обсуждались в американской администрации на протяжении нескольких месяцев. Окончательное решение пока не принято.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США, в его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.