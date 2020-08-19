Силы НАТО сопроводили девять кораблей ВМФ России, следовавших в Северное море

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Корабли стран НАТО сопроводили группу из девяти российских кораблей, следовавших из Балтийского моря в Северное. Как сообщил в среду сайт ВМС Великобритании, в операции сопровождения, осуществлявшейся под командованием альянса, помимо британских судов принимали участие силы союзников королевства: Германии, Дании, Канады, Норвегии и Португалии.

"Королевские ВМС продемонстрировали широкий спектр своих возможностей, следуя за боевыми единицами российского флота. Российские корабли действовали в безопасной и профессиональной манере, а [фрегат] Westminster вместе с кораблями союзников по НАТО в Балтийском и Северном морях обеспечивал их эскорт вдоль всего маршрута следования", - заявил командир британского фрегата коммандер Уилл Пастон.

В британских ВМС отмечают, что это первая за последние годы операция сопровождения, которая осуществлялась под командованием НАТО, объединившей для ее проведения патрульные суда стран-союзниц в составе первого постоянного оперативного соединения ВМС НАТО (Standing NATO Maritime Group 1).

Сообщается, что через международные воды вблизи британской акватории следовали три российских ракетных корабля, три корвета типа "Стерегущий" и три больших десантных корабля проекта 775. Их сопровождали патрульные суда Tyne и Mersey, а также фрегат Westminster. О датах проведения операции британская сторона не сообщает. При этом в ВМС королевства отмечают "повышенный уровень активности" кораблей РФ, связанный с проведением крупномасштабных учений российского флота после военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

С 3 по 12 августа в акваториях Балтийского и Северного морей проходили учения ВМФ России "Океанский щит - 2020". В ходе учений в Северном море тактические группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Серпухов" и корветов "Стерегущий", "Бойкий", "Стойкий" успешно выполнили электронные пуски ракетными комплексами "Калибр" по наземным целям и "Уран" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника.