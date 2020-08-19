Сирия передаст России землю в Латакии для строительства реабилитационного центра

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сирия передаст России во временное безвозмездное пользование участок земли и акватории в провинции Латакия для создания там реабилитационного центра для летного состава. Об этом говорится в документе, опубликованном в среду на российском официальном портале правовой информации.

"Сирийская Арабская Республика выражает согласие на передачу Российской Федерации земельного участка и акватории в провинции Латакия в целях создания и размещения медицинского оздоровительно-реабилитационного центра российской авиационной группы", - говорится в документе.

Там также уточняется, что площадь участков земли и акватории составляют по 8 гектаров. Все расходы по подведению коммуникаций и строительству берет на себя российская сторона. Все работы будут согласованы с сирийскими местными властями.

Соглашение было подписано 21 июля в Дамаске и 30 июля в Москве.