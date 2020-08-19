Митинг напротив здания МВД Белоруссии собрал около сотни человек

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Акция протеста напротив здания МВД страны, запланированная белорусской оппозицией на 18:00 (совпадает с мск), собрала около сотни человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Обстановка на месте проведения акции остается спокойной. Собравшиеся держат в руках флаги, периодически хлопают в ладоши, иногда выкрикивают лозунги. Здесь же находятся около 30 журналистов, в том числе мировых СМИ. Иногда к зданию подтягиваются новые участники акции, но их немного. В Минске идет дождь, поэтому люди собираются не очень активно.

Мимо здания МВД проехала колонна автомобилей с государственными флагами Белоруссии, собравшиеся проводили ее криками "Позор!".

Ранее у здания были установлены металлические ограждения, неподалеку стоит автозак, порядок обеспечивают несколько сотрудников ОМОН и около двух десятков сотрудников милиции. Никаких действий правоохранители не предпринимают. Улица Городской вал у входа в министерство закрыта для пешеходов.

Здания КГБ и МВД Белоруссии расположены в непосредственной близости от площади Независимости, где в последние дни каждый вечер проходят митинги несогласных с действиями властей после проведения выборов президента республики.