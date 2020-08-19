Тайвань уличил хакеров из КНР в кибератаках на административные учреждения острова

ТАСС, 19 августа. Хакеры из материкового Китая за последние два года совершили кибератаки на 10 административных учреждений Тайваня и взломали электронную почту 6 тыс. местных чиновников. С таким утверждением в среду выступил заместитель главы управления по расследованию киберпреступлений острова Лю Цзяжун.

"Хакерские группировки из [материкового] Китая на протяжении долгого времени взламывали административные учреждения и их провайдеров", - цитирует агентство Reuters чиновника. Он также подчеркнул, что целью хакеров являлись важные документы и информация. Кроме этого Лю Цзяжун не исключил, что некоторые данные, имеющие отношения к администрации острова, могли попасть в распоряжение третьих лиц.

По его словам, кибератаки начались в 2018 году, и за это время хакерам удалось обойти системы безопасности 10 местных административных учреждений и получить доступ к адресам электронной почты 6 тыс. чиновников. При этом власти острова не смогли установить, какие именно данные были украдены, поскольку хакеры не оставили следов своей деятельности.

Ряд стран, включая США, Австралию и Японию, ранее неоднократно обвинял хакерские группировки из КНР в атаках на серверы госучреждений и частных компаний. Однако ни одна из стран до сих пор не предоставила доказательств, однозначно указывающих на причастность китайских хакеров к приписываемым им взломам.