США выделят $204 млн гуманитарной помощи Ираку

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты дополнительно выделят $204 млн Ираку в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"США объявили о выделении около $204 млн дополнительной гуманитарной помощи народу Ирака, для иракских беженцев в регионе и принявших их общин. С учетом данных средств общий объем помощи с начала 2019 финансового года (начался 1 октября 2018 года - прим. ТАСС) составит более $706 млн, - отмечается в тексте. - В дополнение к этому США предоставили $49,5 млн на борьбу с пандемией коронавируса и более $22,7 млн в 2020 финансовом году для более 244 тысяч сирийских беженцев в Ираке".

По словам Помпео, средства пойдут на возведение жилищ, здравоохранение, продовольствие и санитарно-гигиенические меры. "Это также улучшит доступ к юридическим услугам, образованию, расширит возможности медицинских учреждений", - говорится в тексте.

Помпео провел в среду переговоры с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.