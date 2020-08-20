На виртуальном съезде демократов Джо Байден согласится баллотироваться в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Национальный съезд Демократической партии завершается в четверг вечером в Милуоки (штат Висконсин). Результаты партийного форума, проходящего с 17 августа целиком в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса, сюрпризов не принесли: делегаты утвердили Джозефа Байдена кандидатом на пост президента.

В последний, четвертый день работы съезда, который пройдет под девизом "Обещание Америке" (America"s Promise) Джозеф Байден в дистанционном режиме обратится к делегатам с речью из своего родного штата Делавэр, в которой объявит о согласии баллотироваться кандидатом на пост президента от Демократической партии. Как сообщили в пресс-службе съезда, Байден "изложит свое видение того, что необходимо для укрепления единства Америки, для выхода из периода постоянного хаоса и кризиса и для выполнения данных обещаний".

Как отметила телекомпания Эн-би-си, выдвижение Байдена кандидатом от Демократической партии "стало кульминацией его продолжающихся более 30 лет попыток добиться поста президента". В его поддержку в последний день работы съезда выступят его бывшие политические соперники - сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, бизнесмен Эндрю Янг и экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, а также сенатор от штата Висконсин Тэмми Болдуин и губернатор штата Калифорния Дэвид Ньюсом. Трансляция программной речи Байдена будет идти со съезда с 21:00 до 23:00 по времени восточного побережья США (04:00-06:00 21 августа).

Кандидат старой школы

Оценивая выдвижение 77-летнего Джозефа Байдена кандидатом на пост президента, политические обозреватели называют его политиком старой школы, которому придется иметь дело с "политикой нового века". Газета "Уолл-стрит джорнэл" назвала его "старомодным", обратив при этом внимание на то, что сейчас в рядах демократов "тон задают молодые активисты и радужная коалиция людей различных взглядов". "В таких условиях 77-летний Байден, вероятно, окажется наиболее уязвим для обвинений со стороны сторонников Трампа в том, что он вынужден прислушиваться к требованиям крайне левого крыла демократов", - отметила газета.

Со своей стороны телекомпания Эн-би-си отметила, что Байден в случае избрания станет самым пожилым президентом в истории страны и его возраст может стать фактором, оказывающим влияние на молодых избирателей, поддержка которых Байдену необходима. При этом телекомпания отметила, что среди нынешних сторонников Байдена "большинство составляют те, кто в основном выступает против политики Дональда Трампа, а не в поддержку идей, которые выдвигают демократы". Такое же мнение высказал и газета "Лос-Анджелес таймс", отметившая, что предстоящие выборы "будут скорее референдумом по политике президента Трампа в период пандемии коронавируса".

Как отметила газета "Нью-Йорк пост", все без исключения выступавшие на съезде говорили о необходимости единства рядов демократов в канун предстоящих 3 ноября выборов и жестко критиковали политику президента Дональда Трампа, однако эти выступления практически не давали ответа на вопрос о том, что именно будут делать демократы в случае победы на выборах. "Они глубоко не затронули вопрос о волне насилия, прокатившейся по стране, как будто ее и не было, - пишет газета. - Возможно, они опасались высказываться критически, поскольку эти слова могли расценить как косвенную поддержку полиции, что вызвало бы гнев в рядах движения "Жизни темнокожих имеют значение" - того движения, на которое партия хочет опираться".

По мнению газеты, замалчивая этот вопрос, демократы тем самым "предоставляют огромное преимущество Трампу", поскольку вопросы безопасности волнуют всех без исключения.

Позиция по России

Байден неоднократно в жестком тоне высказывался в адрес России. В среду в "Твиттере" он заявил, что США должны потребовать от России "невмешательства в Белоруссии".

Как следует из подборки высказываний Байдена по России, составленной в канун съезда Белферовским центром при Гарвардском университете, в статье в газете "Нью-Йорк таймс" в феврале нынешнего года он утверждал, что "Россия и Китай представляют для нас различные виды угроз", а в журнале "Форин афферс" в январе нынешнего года высказал мнение, что "Кремль боится мощного альянса НАТО, самого эффективного военного союза в современной истории". В то же время он отметил, что "добивался бы продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), который является якорем стратегической стабильности для США и России и использовал бы это как основу для новых соглашений в области контроля над вооружениями".

Итоги последних опросов

Последний общенациональный опрос, опубликованный в дни съезда газетой "Хилл" (The Hill) и исследовательской службой Харриса свидетельствует о том, что Байден опережает по популярности Дональда Трампа: 45% опрошенных заявили, что в день выборов отдадут свои голоса кандидату демократов, в то время как Дональда Трампа намерены поддержать 39%, 4% заявили, что предпочли бы другого кандидата, а остальные не намерены участвовать в голосовании. Опрос показал, что Трампа поддерживают 82% принявших участие в опросе сторонников Республиканской партии, но в то же время 11% республиканцев не исключили возможности того, что могут проголосовать за кандидата демократов. Как отметила в этой связи газета "Хилл", демократы активно пытаются перетянуть на свою сторону часть электората Трампа и даже "предоставили возможность выступить на своем съезде республиканцу Джону Кейсику, бывшему губернатору штата Огайо, который участвовал в борьбе за пост президента в 2016 году".

В целом, по оценке газеты, результаты последнего опроса, в котором участвовали 2 823 потенциальных избирателя, а степень погрешности составляет плюс-минус 1,8 процентных пункта, "свидетельствуют о том, что кандидат демократов укрепляет свои позиции, поскольку неделей ранее соотношение сторонников Байдена и Трампа составляло 44% к 40%".

Первый "цифровой" съезд

Съезд демократов впервые проходит в виртуальном формате, с опорой на четыре информационных хаба - в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Милуоки (штат Висконсин) и, как отмечают обозреватели, пока нет ясности в вопросе о том, удалось ли организаторам добиться мобилизации партийного электората. "Будущее покажет, удалось ли Байдену по итогам этого необычного съезда получить необходимый для его кампании стимул, - отметила телекомпания Эн-би-си. - Предварительные данные указывают на то, что число телезрителей, следивших за началом съезда, оказалось меньше, чем четыре года назад, когда кандидатом на пост президента демократы выдвигали Хиллари Клинтон".

По данным исследовательской службы Nielsen, зрительская аудитория в первый день работы съезда составила 18,7 млн, в то время как четыре года назад она достигала 26 млн. В предвыборном штабе Байдена считают, что данные о телеаудитории дают неполную картину, поскольку около 10,2 млн человек следили за ходом съезда через интернет. "Мы организовали цифровой съезд и избиратели следят за его ходом", - заявил журналистам пресс-секретарь штаба Байдена Ти.Джей. Дикло.