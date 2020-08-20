Экс-сотрудник МВБ сообщил, что Трамп в 2018 году хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в 2018 году интересовался возможностью обмена на Гренландию ассоциированного с Соединенными Штатами островного государства Пуэрто-Рико. Об этом сообщил в среду в эфире телекомпании MSNBC бывший советник и.о. главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Майлз Тейлор.

Ведущая поинтересовалась у бывшего сотрудника МВБ о том, приходилось ли ему во время работы в американской администрации слышать от Трампа какие-либо курьезные предложения или идеи. Он рассказал, что сотрудники администрации проводили много времени в Пуэрто-Рико после разрушительных ураганов "Мария" и "Ирма", которые обрушились на страну в сентябре 2017 года, унеся жизни почти 3 тыс. человек. По словам Тейлора, перед одной из таких поездок в августе 2018 года Трамп задал вопрос о том, могут ли США "продать Пуэрто-Рико".

"Он спросил нас о том, можем ли мы продать Пуэрто-Рико или обменять Пуэрто-Рико на Гренландию", - рассказал бывший сотрудник МВБ, который ранее неоднократно подвергал критике действующего главу американской администрации. По его словам, Трамп посчитал, что "в этой стране грязно живут бедные люди". "Тот факт, что президент Соединенных Штатов хотел взять территорию Соединенных Штатов, где проживают американцы, и поменяться ей с иностранным государством, не выдерживает критики", - подчеркнул он. На уточняющий вопрос ведущей Тейлор отметил, что, по его ощущениям, высказывание Трампа не носило шуточный характер.

10 июня начало работу консульство США в Гренландии (в Нууке). В апреле представитель Госдепартамента высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов проинформировал о том, что США выделят более $12 млн на развитие этой территории в составе Дании в рамках усилий по укреплению своего присутствия в Арктике. Дипломат заверил при этом, что о покупке Гренландии Вашингтоном речь не идет.

18 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в приобретении Гренландии, которая является территорией в составе Дании и с 2009 года имеет права широкой автономии. Премьер-министр Дании и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Позднее Трамп сообщил, что отложил запланированный на 2-3 сентября 2019 года визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии.