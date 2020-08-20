Трамп надеется, что Эр-Рияд может присоединиться к соглашению между ОАЭ и Израилем

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия может присоединиться к соглашению о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем. Такое мнение высказал в среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Белом доме.

Главу государства спросили, рассчитывает ли он, что Эр-Рияд присоединится к мирному соглашению. "Я рассчитываю [на это]", - ответил Трамп.

13 августа он сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ожидается, что делегации Израиля и ОАЭ в ближайшее время подпишут двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.