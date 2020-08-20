Ветеран армии Сирии проехал 130 км в инвалидном кресле, чтобы поддержать солдат

АЛЕППО /Сирия/, 20 августа. /ТАСС/. Ветеран правительственной армии Сирии Гияс Дайюб, получивший тяжелые ранения во время боев с террористами в стране, проехал в инвалидном кресле 130 километров по трассе из города Хама в Алеппо. Как сообщил журналистам сам ветеран, своей акцией он хотел поддержать солдат, которые воюют с боевиками в стране.

"Этим маршем я хочу показать всему миру, что боевой дух сирийских солдат не сломить. Боевики много лет топтали нашу землю, они едва не завоевали всю страну. Но мы выстояли в этой войне благодаря мужеству и героизму нашей армии и помощи России", - сказал он. Маршрут в 130 километров в 40-градусную жару по трассе М-5, связывающую Хаму и Алеппо, Дайюб преодолел за четыре дня. В пути его сопровождали волонтеры.

На подъезде к Алеппо Дайюба встретили представители властей города и предложили проехать ему 15-километровый остаток пути на машине, однако ветеран отказался, пояснив, что не привык сдаваться. После этого власти выделили ему сопровождение из мотоциклистов - так в городе встречают только самых почетных гостей, а в финальной точке маршрута организовали торжественное мероприятие, на котором присутствовали и представители российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Хотелось бы вас поприветствовать в вашем стремлении к жизни, то, что вы своим пробегом показываете стремление к жизни, чтобы в этой прекрасной стране наступил мир. За волю к жизни разрешите вас поблагодарить от всего русского народа, пожелать вам здоровья, успехов, всего самого доброго", - сказал начальник центра в провинции Алеппо Виталий Морозов, обращаясь к ветерану.

Сам ветеран после мероприятия сообщил журналистам, что тронут таким теплым приемом и рассказал, что у него есть план совершить подобный марш через всю страну, однако, как признается сам Дайюб, сделать он это сможет только тогда, когда Сирия будет полностью освобождена от террористов.

Дайюб является участником боев за освобождение Алеппо от боевиков. Вооруженные группировки по условиям соглашения о капитуляции были выведены из Алеппо в декабре 2016 года, однако под их контролем оставались городские окраины и окрестности, откуда боевики регулярно обстреливали мирные кварталы. В феврале этого года правительственной армии Сирии удалось очистить от боевиков окраины города, а также взять под контроль трассу важный объект дорожной инфраструктуры - трассу М-5.