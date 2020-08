Певица Билли Айлиш раскритиковала Трампа и спела на съезде демократов песню о будущем

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Певица Билли Айлиш выступила в среду на Национальном съезде Демократической партии США, исполнив свою новую песню "Мое будущее". Трансляция ведется на сайте съезда, который проходит в виртуальном режиме в Милуоки (штат Висконсин).

Билли Айлиш исполнила песню "Мое будущее" впервые, выбрав для этого съезд демократов, передает телеканал Fox News. Певица призвала американцев "голосовать так, если бы их жизни и судьба мира зависели от этого". Она обвинила президента-республиканца Дональда Трампа в "уничтожении страны и всего того, что нам небезразлично".

"Нам нужны лидеры, которые разрешают такие проблемы, как изменение климата и коронавирусная инфекция, а не отрицают их наличие. Лидеры должны бороться с системным расизмом и неравенством. А начинать следует с голосования за того, кто осознает, как много стоит на кону", - отметила певица.

26 января Айлиш стала триумфатором музыкальной премии Grammy, получив пять наград, в том числе в четырех самых престижных номинациях. Певица, которой в декабре 2019 года исполнилось 18 лет, была признана "Лучшим новым исполнителем", а сингл "Bad Guy" принес ей победу в категориях "Запись года" и "Песня года". Кроме того, пластинка Айлиш "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" получила награду в номинации "Альбом года".

Национальный съезд Демократической партии США будет проходить по 20 августа. Делегаты уже утвердили своим кандидатом в президенты страны на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. В условиях пандемии организаторам форума пришлось пойти на беспрецедентные меры: практически все мероприятия съезда, в том числе голосование для утверждения кандидатов, проходят дистанционно. Виртуальные хабы, куда поступают видеосюжеты со съезда, размещены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милуоки (штат Висконсин) и Уилмингтоне (штат Делавэр), где сейчас находится Байден.