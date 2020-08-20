СМИ: российские военные самолеты вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи

СЕУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Шесть российских военных самолетов, в том числе два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, вошли в установленную в одностороннем порядке зону опознавания ПВО Республики Корея в Японском море. С таким утверждением выступило в четверг агентство Yonhap.

По сообщению южнокорейских военных, утром 19 августа самолеты в течение примерно 20 минут двигались на юг внутри южнокорейской зоны в районе контролируемых Сеулом островов Токто, после чего переместились в зону опознавания ПВО Японии, передает агентство.

Накануне Минобороны России сообщило, что над нейтральными водами Восточного моря и северо-западной части Тихого океана проведен плановый полет. Сообщается, что для сопровождения российских самолетов в воздух были подняты истребители F-15K (Ф-15К) и F-16K (Ф-16К).

Южнокорейские аналитики предполагают, что действия российской авиации могут быть ответом на недавний полет шести стратегических бомбардировщиков США у берегов Южной Кореи и Японии.

Москва не признает зоны опознавания ПВО, устанавливаемые рядом стран в одностороннем порядке. В октябре прошлого года российские самолеты неоднократно входили в данную зону Республики Корея. Тогда в ответ на протесты Сеула в Москве указали, что никаких нарушений не было, поскольку речь не идет о нарушении воздушного пространства.