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Кризис в Сирии

СМИ: в Сирии трое детей погибли при взрыве ручной гранаты

Еще трое получили тяжелые ранения, передает телеканал Al Ekhbariya

ТАСС, 20 августа. Взрыв произошел в четверг в одном из населенных пунктов на западе сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на местные источники.

По сведениям канала, у въезда в деревню Эль-Алани взорвалась ручная граната. В результате инцидента погибли трое детей, еще трое получили тяжелые ранения.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии.

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