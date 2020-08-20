Глава МИД Польши подал в отставку

ВАРШАВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в четверг в отставку. Об этом сообщила пресс-служба польского МИД.

"Министр ранее говорил, что после президентских выборов (в Польше в июне 2020 года - прим. ТАСС) наступит хорошее время для смены руководителя польской дипломатии, и выразил убеждение, что его преемник будет проводить ту же линию и способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене", - говорится в сообщении.

Чапутович занимал пост министра иностранных дел Польши с января 2018 года.