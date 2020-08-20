{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава МИД Польши подал в отставку

Яцек Чапутович занимал пост министра иностранных дел с января 2018 года
Глава МИД Польши Яцек Чапутович EPA-EFE/OMER MESSINGER
Описание
Глава МИД Польши Яцек Чапутович
© EPA-EFE/OMER MESSINGER

ВАРШАВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в четверг в отставку. Об этом сообщила пресс-служба польского МИД.

"Министр ранее говорил, что после президентских выборов (в Польше в июне 2020 года - прим. ТАСС) наступит хорошее время для смены руководителя польской дипломатии, и выразил убеждение, что его преемник будет проводить ту же линию и способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене", - говорится в сообщении.

Чапутович занимал пост министра иностранных дел Польши с января 2018 года.

Теги
ПольшаЧапутович, Яцек
Кризис в Белоруссии
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии заявил о готовности к контактам с РФ
Павел Латушко отметил, что не рассматривает варианты разрушения отношений двух стран
Читать полностью