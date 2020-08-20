СК Белоруссии завел уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета Белоруссии приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

По его информации, 19 августа Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершенном с использованием средств массовой информации или интернета.

"В соответствии с ч. 5 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса генеральный прокурор определил органом досудебного производства по настоящему уголовному делу Следственный комитет. Уголовное дело принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК. Следственная группа приступила к расследованию", - приводит агентство слова председателя СК Ивана Носкевича.