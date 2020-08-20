Хватаясь за соломинку. Трамп пытается сократить отставание от Байдена в предвыборной гонке

Президент США Дональд Трамп посмертно помиловал суфражистку Сюзан Энтони (1820-1906), которая вошла в американскую историю как выдающийся борец за права женщин. В 1873 году суд признал ее виновной в том, что она незаконно проголосовала на президентских выборах, и приговорил к штрафу в $100. В этом году в США отмечается не только 200-летие со дня ее рождения, но и 100-летие вступления в силу 19-й поправки к конституции страны, наделившей женщин избирательным правом. Энтони была одним из авторов этого документа, но не дожила до его принятия Конгрессом.

Однако шумиха, поднятая Трампом по этому поводу, связана не только и не столько с прошлым, сколько с настоящим. Как отметила газета The New York Times, с его стороны это была "попытка отвлечь внимание от проходящего сейчас Национального съезда Демократической партии и сократить беспрецедентное отставание по популярности среди избирательниц от своего соперника в борьбе за Белый дом Джозефа Байдена". Опубликованные на этой неделе результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании CNN, показали, что на предстоящих выборах за кандидата демократов готовы голосовать 59% американок, а за нынешнего президента-республиканца - лишь 36%.

Заигрывая с домохозяйками

Трампа не раз уличали в оскорбительных высказываниях в адрес женщин, и, мягко говоря, они не симпатизируют ему. Его положение осложнилось еще больше, когда Байден выбрал себе в напарницы по предвыборной борьбе сенатора Камалу Харрис, которая будет баллотироваться на пост вице-президента. Тем не менее, следуя принципу "каждый голос важен", Трамп, по выражению газеты The Hill, "старается обхаживать" избирательниц, рассчитывая сохранить хоть какую-то их поддержку.

В частности, недавно он отменил так называемую программу справедливого строительства жилья, заявив, что это наверняка понравится "сельским домохозяйкам". По его словам, федеральный проект, разработанный администрацией Барака Обамы, предусматривал сооружение в сельской местности дешевых домов для малообеспеченных семей и вызывал опасения местных жителей в связи с тем, что у них могут появиться не самые благополучные соседи. Правозащитные организации осудили решение Трампа, поскольку программа была направлена на борьбу с сегрегацией и тем самым "системным расизмом", о котором в последнее время так много говорят в Соединенных Штатах.

Как заметила The Hill, сработает ли его тактика, пока неизвестно. Не исключено, что она может обернуться против самого Трампа. Во всяком случае, мероприятие в Голубом зале Белого дома, посвященное помилованию Энтони, получилось откровенно конъюнктурным, а приглашение на него руководителей ряда консервативных общественных организаций лишь подчеркнуло его политическую подоплеку.

Трамп лично разрекламировал его, заранее сообщив журналистам, что собирается помиловать "очень, очень важную" персону, но на восстановление исторической справедливости это действо явно не потянуло. По мнению некоторых политиков и историков, незаурядная женщина, профиль которой отчеканен на однодолларовой монете, в этом помиловании и не нуждалась.

"Она гордилась тем, что была арестована и смогла привлечь внимание к проблеме прав женщин. Пусть она покоится с миром", - написала в Twitter вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

"Она была бы категорически против помилования", - заявила в свою очередь в интервью телекомпании CNN Дебора Хьюз, директор дома-музея Сюзан Энтони в ее родном городе Рочестер (штат Нью-Йорк). По словам Хьюз, "помиловать - значит придать легитимность самому судебному процессу", который Энтони не признавала, отказываясь заплатить назначенный ей штраф.

Бюллетени "для кошек и собак"

Мероприятие в Белом доме, посвященное Энтони, было использовано Трампом для решения еще одной чисто предвыборной задачи. В последние месяцы в США не утихают споры по поводу возможности голосовать на предстоящих выборах по почте, что крайне невыгодно для республиканцев. Недавний опрос, проведенный телекомпанией NBC и газетой The Wall Street Journal, продемонстрировал, что в условиях пандемии почти половина сторонников Демократической партии собирается воспользоваться услугами почтового ведомства, чтобы отправить свои бюллетени в местные избиркомы. В то же время более половины тех, кто поддерживает президента, признались, что относятся к подобному способу волеизъявления с большим недоверием и намерены 3 ноября лично явиться на избирательные участки.

В связи с этим Трамп в очередной раз заявил, что в случае повсеместного голосования по почте США ждет "стихийное бедствие", поскольку своевременную доставку всех бюллетеней обеспечить невозможно, часть из них будет потеряна, а часть окажется недействительной. Ранее он утверждал, что в прошлые годы избиркомы нередко рассылали бюллетени для голосования "на имя кошек и собак". Трамп, естественно, преувеличивает: такое действительно происходило, но это были единичные случаи, вызванные либо ошибками глуповатых чиновников, либо сомнительными шутками хозяев тех самых домашних питомцев.

По мнению американских политологов, все это свидетельствует о том, что Трамп изрядно нервничает, поскольку проигрывает Байдену (согласно усредненным данным опросов, разрыв между ними составляет 7,6 процентных пункта), и поэтому совершает в ходе своей предвыборной кампании достаточно рискованные шаги с далеко не очевидными последствиями. В эти дни он продолжает поездки по стране и в ближайшее время планирует выступить на встрече с избирателями в штате Пенсильвания, где в 2016 году одержал победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон с минимальным преимуществом, а сейчас отстает от Байдена более чем на 6 процентных пунктов. Предвыборный митинг состоится недалеко от городка Скрэнтон, где родился его соперник Джозеф Байден.

Профессор Терри Мадонна из колледжа Франклина и Маршалла в Ланкастере (штат Пенсильвания) считает, что выбор этого места для выступления может навредить Трампу. "Ему надо быть осторожным, когда он будет говорить о Джо Байдене в его родном городе", - отметил эксперт. Впрочем, добавил он, Трамп непредсказуем, и "никто не знает, куда его может занести". "Трамп - это Трамп, и он делает то, что делает", - сказал пенсильванский профессор.

Устроители фейерверков

В окружении Трампа рассчитывают, что он сумеет сократить свое отставание от Байдена по итогам Национального съезда Республиканской партии, который, как и съезд демократов, пройдет в основном "в виртуальном формате". На следующей неделе после однодневного заседания небольшого числа делегатов в Шарлотте (штат Северная Каролина) в течение трех вечеров планируется провести различные мероприятия в Вашингтоне. Завершатся они в четверг заявлением Трампа о согласии вновь стать кандидатом республиканцев на пост президента страны.

Его предвыборный штаб планирует также устроить небольшой фейерверк на Молле (центральном столичном бульваре), у монумента Джорджу Вашингтону. Примечательно, что в заявке на его организацию, поданной в Национальную парковую службу США, указано, что шоу может сопровождаться акциями протеста.

Как бы то ни было, дым от салюта быстро рассеется, и Трампу придется вновь задуматься о том, чтобы предъявить избирателям что-то более существенное. Определиться с этим ему надо к следующему важному этапу в предвыборной гонке - трем раундам теледебатов с Байденом. Первый из них состоится 29 сентября, последний - 22 октября, всего за 12 дней до выборов.

Иван Лебедев