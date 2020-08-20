Трамп считает, что дело о его налоговых декларациях может дойти до Верховного суда

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Дело о передаче прокурору американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) налоговых деклараций президента США Дональда Трампа за восемь лет может дойти до Верховного суда страны. Такое мнение высказал в четверг сам глава государства, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в четверг отклонил ходатайство Трампа, который пытался не допустить передачи его налоговых деклараций за восемь лет окружному прокурору.

"Мы, скорее всего, вернемся в Верховный суд. Это лишь продолжение самой отвратительной охоты на ведьм за всю историю нашей страны", - прокомментировал американский лидер решение нью-йоркского суда. Президент назвал намерение прокурора заполучить его налоговые декларации "попыткой найти компромат". "Они хотят внимательно все изучить, что когда-либо происходило, не стоит ли где-нибудь запятая не на своем месте. Ни одному президенту [США] никогда не приходилось проходить через это", - считает американский президент.

Прокурор американского округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах. Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

Президент США предпринял целый ряд попыток, чтобы прекратить начатое Вэнсом разбирательство. Он, в частности, обратился в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, требуя признать запрос Вэнса в Mazars незаконным. В четверг его ходатайство было отклонено.

Требование демократов

В июле Верховный суд США вынес постановление, согласно которому прокуратура округа имеет право продолжать попытки получить указанные материалы. Вэнс заявил, что будет далее проводить разбирательство. Адвокаты Трампа настаивают на том, что прокурор руководствуется политическими мотивами и рассчитывает получить налоговые декларации в свете президентских выборов.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В 2019 году Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.