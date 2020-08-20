Головченко заявил, что в Минске и Москве не ставят под сомнение независимость Белоруссии

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Экономические споры могут существовать в российско-белорусских отношениях, однако никто в обоих государствах не ставит под сомнение независимость и суверенитет Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ в четверг.

"Всякое случается, в том числе и в российско-белорусских отношениях, экономические споры. Но мы же независимое государство, и никто не ставит под сомнение суверенитет и независимость нас как государства", - отметил он. Головченко заверил, что "эти вопросы даже не обсуждаются в руководстве Белоруссии и руководством Российской Федерации".

Он отметил также, что заявления о том, что Россия якобы "доминирует" в интеграционных объединениях, в частности в Союзном государстве или ЕАЭС, необоснованны, и все участники таких сообществ равноправны.

"Все интеграционные объединения, начиная с СНГ и заканчивая ЕАЭС, были призваны сохранить то, что было создано, - связи. На обломках Советского Союза необходимо было выстроить платформу, на которой можно было бы решать вопросы экономического и политического взаимодействия уже в качестве независимых государств. Сейчас наиболее активное образование - это ЕАЭС. Это фактически инструмент для того, чтобы страны усилили экономическую интеграцию, чтобы была возможность реализации единых программ, чтобы гармонизировать промышленную, сельскохозяйственную политику, снять барьеры на пути пересечения товаров, услуг и рабочей силы," - добавил Головченко.

Рынок РФ

Премьер-министр Белоруссии считает важным сохранение для республики рынка Российской Федерации в качестве приоритетного. "Для нас сохранение российского рынка в качестве приоритетного - это важная задача", - заявил Головченко.

При этом, по его словам, Белоруссия не делает "ставки только на российский рынок". "У нас пошла активная динамика поставок, например в Китайскую Народную Республику. Тот же рынок Евросоюза для нас важен", - заявил премьер.

Ситуация в республике

Головченко считает, что в государственных предприятиях страны наблюдаются попытки противопоставить государство и рабочего. "Идет попытка раскачать государственные предприятия, то есть там, где наниматель - государство, противопоставить работника государству", - заявил глава белорусского правительства.

Он отметил, что обещания материальной помощи бастующим рабочим являются манипуляцией, это запрещено законом. Как отметил премьер, все предприятия Белоруссии работают в нормальном режиме, производственные планы выполняются. Все рудоуправления и горнообогатительные фабрики "Беларуськалия" работают в режиме практически полной загрузки. Лишь несколько сотен рабочих крупных предприятий из 650 тыс. бастовали к утру четверга, сказал Головченко.