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Помпео передал в ООН документы о намерениях добиваться восстановления санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

Ведомство опубликовало два документа, которые "представил сегодня [в четверг] госсекретарь Помпео председателю Совета Безопасности ООН". В них, в частности, говорится, что, по версии Вашингтона, Тегеран нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)
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