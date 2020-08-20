Супруги Цепкало намерены выехать в Литву, чтобы обсудить дальнейшие шаги с Тихановской

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Супруга бывшего претендента в кандидаты президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника сообщила, что они с мужем намерены поехать в Литву, где планируют обсудить дальнейшие действия оппозиции с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Об этом она сообщила в четверг в эфире телеканала " Дождь ".

"Мы, конечно, общаемся со Светланой Тихановской. Естественно, мы общаемся, мы обсуждаем. Планируем в ближайшее время поехать в Литву, чтобы поговорить со Светланой более детально о следующих шагах", - сказала Вероника Цепкало.

Валерий Цепкало выехал из Белоруссии в конце июля с двумя детьми, поскольку ему поступила информация о готовящемся задержании. Цепкало вначале был в России, затем перебрался на Украину. В середине августа вслед за ним из Белоруссии в Москву, а затем на Украину уехала его супруга, которая активно участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской. Затем они переехали в Польшу.

В Варшаве супруги встретились с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. На встрече в частности, обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии.

Ранее Цепкало заявлял, что намерен посетить Литву, где планирует встретиться с европейскими политиками.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.