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Боррель: у США нет права воспользоваться механизмом возврата санкций против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. США не имеют права воспользоваться механизмом восстановления санкций против Ирана, так как страна отказалась от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Я принимаю к сведению сегодняшнее заявление США относительно так называемого механизма восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, - отмечается в нем. - Как я неоднократно напоминал, США в одностороннем порядке прекратили свое участие в СВПД 8 мая 2018 года и впоследствии не участвовали ни в каких мероприятиях, связанных с СВПД. Поэтому США не могут рассматриваться в качестве государства - участника СВПД в целях возможного пересмотра санкций, предусмотренного резолюцией".

Теги
СШАИранБоррель, Жозеп
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