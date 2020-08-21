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Бывший мэр Нью-Йорка сравнил Трампа с плохим работником, которого нельзя нанимать заново

Майкл Блумберг отметил, что сегодня уровень безработицы в стране достиг исторических высот, а малый бизнес "старается изо всех сил, просто чтобы выжить"

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг сравнил действующего американского лидера Дональда Трампа с нерадивым работником, не заслуживающим, чтобы его нанимали заново.

"Сегодня уровень безработицы достиг исторических высот, - сказал он, выступая на проходящем в виртуальном формате Национальном съезде Демократической партии. - Малый бизнес старается изо всех сил, просто чтобы выжить".

"Я 20 лет руководил бизнесом, который начал с нуля. И я хочу задать предпринимателям один вопрос: стали бы вы заново нанимать на работу человека, который полностью разрушил ваш бизнес? Того, кто делает то, что лучше для него, даже если это идет в ущерб компании? И чьи необдуманные решения поставили вас под угрозу? Или того, кто больше времени тратит на Twitter, чем на свою работу?" - обратился Блумберг к американским избирателям.

"И если ответ "нет", так какого черта вы стали бы нанимать Дональда Трампа еще на четыре года?" - заключил он.

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