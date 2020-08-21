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Пандемия COVID-19

Венесуэла ввела ограничения на границе с Колумбией для граждан, возвращающихся на родину

По данным колумбийской миграционной службы, причиной этого стало большое количество людей, которые находятся в венесуэльском штате Тачира на изоляции

БОГОТА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение ввести ограничения на границе с Колумбией для соотечественников, возвращающихся в Боливарианскую Республику. Об этом в четверг сообщила колумбийская миграционная служба.

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"Нас только что уведомили о решении Венесуэлы ограничить въезд своих граждан в эту страну через международный мост Симона Боливара, расположенный в [колумбийском] департаменте Норте-де-Сантандер, начиная с завтрашнего дня (21 августа - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

По данным колумбийской миграционной службы, причиной этого стало "большое количество людей, которые находятся в [венесуэльском] штате Тачира на изоляции [для предотвращения распространения коронавируса]". "В связи с этим решением директор службы Хуан Эспиноса дал указание приостановить транзит автобусов с гражданами Венесуэлы в указанный департамент [Норте-де-Сантандер], чтобы избежать возможного скопления людей", - подчеркнули в колумбийском ведомстве.

Граница между двумя государствами закрыта с середины марта в связи с пандемией коронавируса. Вместе с тем граждане Венесуэлы, находящиеся в Колумбии, имеют право вернуться на свою родину.

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КолумбияВенесуэлаПандемия COVID-19
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