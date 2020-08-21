В ЕС полагают, что Евросоюз и Великобритания не смогут заключить соглашение по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение об отношениях после выхода Соединенного королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом заявил в пятницу главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам 7-го раунда переговоров.
"В целом Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение. Я уже не понимаю, почему мы продолжаем тратить время [на эти переговоры] при таком отношении британской стороны, - заявил он. - Я озабочен и огорчен этой ситуацией". Между тем, по словам Барнье, переговоры с Великобританией будут продолжаться - следующий раунд состоится с 7 по 11 сентября в Лондоне.
"Я с озабоченностью могу констатировать, что мы не достигли существенного прогресса [по итогам нынешнего раунда]. У нас остается очень мало времени и множество вопросов, - заявил он. - Впрочем, чтобы быть полностью объективным, мы добились прогресса по отдельным техническим вопросам, таким как энергетическое партнерство и борьба с отмыванием денег".
Виноват Лондон
Барнье обвинил британскую делегацию в выдвижении многочисленных требований, лишенных логики. В качестве примера он отметил, что, например, Великобритания претендует на сохранение доступа к европейскому рынку транспортных перевозок, отказываясь от выполнения принятых в ЕС транспортных норм. "Однако это Великобритания проголосовала за выход из ЕС, это не Евросоюз лишает ее доступа к европейскому рынку", - подчеркнул он.
Главный переговорщик ЕС пояснил, что серьезные разногласия остаются в сфере рыболовства, полицейской деятельности, по вопросам мобильности и транспорта, доступа к сферам социального обеспечения.
В этих условиях Барнье отметил, что он видит единственную возможность избежать разрыва связей между ЕС и Великобританией без соглашения - это постараться успеть согласовать узкий документ, посвященный только вопросам свободной торговли - "Коммерческое соглашение о нулевых квотах и тарифах", как в рабочем порядке его называют в институтах Брюсселя.
Трудный путь независимости
Переходный период после выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 31 декабря этого года, к этому моменту соглашение должно быть согласовано, подписано, ратифицировано и вступить в силу. Документ должен как минимум определить принципы торговли, передвижения физических лиц, товаров, услуг и капиталов между европейским рынком и Великобританией. Изначально ЕС высказывал надежду, что это соглашение позволит также гармонизировать многочисленные регулятивные нормы в различных сферах экономики, чтобы сократить ущерб от разрыва устоявшихся экономических цепочек между Великобританией и материком и облегчить адаптацию простых людей к новым условиям.
Граждане Великобритании проголосовали за выход из ЕС 16 июня 2016 года. Брюссель и Лондон трижды переносили дату выхода. Официально Великобритания покинула сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны были договориться о принципах строительства будущих отношений.