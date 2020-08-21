В ЕС полагают, что Евросоюз и Великобритания не смогут заключить соглашение по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение об отношениях после выхода Соединенного королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом заявил в пятницу главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам 7-го раунда переговоров.

"В целом Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение. Я уже не понимаю, почему мы продолжаем тратить время [на эти переговоры] при таком отношении британской стороны, - заявил он. - Я озабочен и огорчен этой ситуацией". Между тем, по словам Барнье, переговоры с Великобританией будут продолжаться - следующий раунд состоится с 7 по 11 сентября в Лондоне.

"Я с озабоченностью могу констатировать, что мы не достигли существенного прогресса [по итогам нынешнего раунда]. У нас остается очень мало времени и множество вопросов, - заявил он. - Впрочем, чтобы быть полностью объективным, мы добились прогресса по отдельным техническим вопросам, таким как энергетическое партнерство и борьба с отмыванием денег".

Виноват Лондон

Барнье обвинил британскую делегацию в выдвижении многочисленных требований, лишенных логики. В качестве примера он отметил, что, например, Великобритания претендует на сохранение доступа к европейскому рынку транспортных перевозок, отказываясь от выполнения принятых в ЕС транспортных норм. "Однако это Великобритания проголосовала за выход из ЕС, это не Евросоюз лишает ее доступа к европейскому рынку", - подчеркнул он.