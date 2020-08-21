Генпрокурор Белоруссии напомнил об ответственности за участие в несанкционированных акциях

МИНСК, 21 августа /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк на фоне многочисленных протестных акций после президентских выборов предупредил белорусов об ответственности, вплоть до уголовной, за участие в несанкционированных мероприятиях. Такое заявление размещено на официальном Telegram-канале генпрокуратуры в пятницу.

В Минске, а также других белорусских городах в пятницу и в выходные дни, как заявили в оппозиции, запланированы новые протестные акции.

"Предупреждаем, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно, и виновные лица будут привлекаться к административной и уголовной ответственности", - заявил генпрокурор.