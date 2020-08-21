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США вводят визовые ограничения против 14 граждан Ирана и членов их семей

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят визовые ограничения против 14 граждан Ирана и членов их семей за приписываемые им грубые нарушения прав человека. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом в пятницу письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"В пятницу, 21 августа, отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. С целью почтить память этих жертв сегодня [в пятницу] Госдепартамент США объявляет о введении визовых ограничений в отношении 14 иранцев за их причастность к грубым нарушениям прав человека по поручению иранского режима, крупнейшего мирового государства - спонсора терроризма", - сказал глава американской дипломатии.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)
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