СМИ: Йохан Заатхоф станет новым координатором кабмина ФРГ по отношениям с Россией

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламент ФРГ) от фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Йохан Заатхоф будет назначен новым координатором правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнерства. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на источники в правящей коалиции.

Заатхоф сменит в должности 37-летнего Дирка Визе, который в мае был выбран заместителем председателя фракции СДПГ в Бундестаге и в этой связи слагает с себя полномочия. Как пишет агентство, 26 августа 52-лений Заатхоф будет официально назначен на новый пост.